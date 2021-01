Le ministre de la Santé espagnol quittera son poste fin janvier

Le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, qui vise la présidence régionale de la Catalogne, quittera son poste fin janvier pour faire campagne pour les élections régionales du 14 février, a-t-il annoncé dans un entretien publié dimanche.Figure de la lutte contre le Covid-19 en Espagne, Salvador Illa a été choisi mercredi par les socialistes comme candidat à la présidence de cette région clé du nord-est du pays, qui compte 7,5 millions d'habitants. Mais la date de son départ du gouvernement n'était pas encore connue. "J'arrêterai d'être ministre quand commencera la campagne électorale. Jusque là, je vais m'occuper de mes tâches de ministre", a déclaré Salvador Illa au quotidien barcelonais La Vanguardia. "Je vais exercer mes fonctions comme je l'ai fait jusque là. Je ferai campagne quand le moment sera venu", a ajouté Salvador Illa, ministre de la Santé depuis janvier 2020 au sein du gouvernement du socialiste Pedro Sánchez. Ce Catalan de 54 ans a acquis une notoriété certaine en tant que coordinateur de la stratégie nationale face à la pandémie, notamment en raison de ses fréquentes apparitions à la télévision pour faire le point sur la situation sanitaire de l'Espagne. La campagne pour les élections régionales en Catalogne durera quinze jours et commencera le 29 janvier. Selon les médias espagnols, Salvador Illa sera remplacé par l'actuelle ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, Carolina Darias, pour gérer la lutte contre la pandémie, qui a déjà fait plus de 50.000 morts et 1,9 million de cas en Espagne, l'un des pays européens les plus touchés. (Belga)