Le ministre de la Santé plaide pour un report de la présidentielle en Pologne de deux ans

Le ministre de la Santé polonais, Lukasz Szumowski, a plaidé lundi pour un report de l'élection présidentielle en Pologne de deux ans en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.La tenue de cette élection, prévue le 10 mai, suscite de vifs débats en Pologne. Sur les ondes du service public Trojka, M. Szumowski a souligné que le report de deux ans représentait sa plus importante recommandation. L'opposition appelle depuis belle lurette au report de l'élection présidentielle en raison des restrictions imposées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Le parti Droit et Justice (PiS), au pouvoir, refuse toutefois de reporter le scrutin, son candidat, l'actuel président Andrzej Duda, menant dans les sondages. Le PiS veut changer la loi électorale pour permettre un vote uniquement par voie postale. Malgré sa recommandation, M. Szumowski a déclaré qu'il ne voyait pas un risque accru pour la santé dans un vote postal. Le gouvernement semble partagé sur la question, un vice-Premier ministre a même démissionné début avril après avoir échoué à reporter l'élection présidentielle de deux ans par un changement constitutionnel et une extension du mandat de M. Duda. Une majorité des deux tiers est nécessaire pour modifier la Constitution, ce qui signifie que l'opposition doit également approuver les changements. La Pologne compte 9.453 contaminations avérées au coronavirus et 362 décès, selon le ministère de la Santé. (Belga)