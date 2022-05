Le mois d'avril 2022, sixième mois le plus chaud depuis le début des enregistrements

Le mois d'avril 2022 a été le sixième mois le plus chaud en moyenne dans le monde depuis le début des enregistrements, indique jeudi le service européen Copernicus pour le changement climatique (C3S).Globalement, avril 2022 était plus chaud de 0.28°C par rapport la moyenne pour ce mois sur la période 1991-2020. Sur une grande partie de l'Europe, les températures d'avril ont été proches des valeurs moyennes pour la période 1991-2020. Les températures ont été exceptionnellement élevées du nord-est de l'Afrique à l'Asie centrale et méridionale, en passant par le Moyen-Orient. La couverture de glace en Antarctique était de 13% inférieure à la moyenne de 1991-2020, la cinquième plus basse enregistrée. En Arctique, la couche de glace était 2% plus fine que la moyenne 1991-2020. Les températures avant la mousson ont également été extrêmement élevées au Pakistan et dans le nord de l'Inde. "Bien qu'il soit trop tôt pour évaluer dans quelle mesure le changement climatique a contribué à la vague de chaleur extrême qui a balayé certaines parties de l'Inde et du Pakistan à la fin du mois d'avril, la hausse des températures mondiales augmente généralement la probabilité d'apparition de vagues de chaleur", explique le directeur du C3S, Carlo Buontempo. (Belga)