Le monde culturel flamand appelle à un assouplissement des mesures

Le secteur culturel flamand, réuni au sein d'une "cellule de crise culture", appelle mercredi à un assouplissement des règles sanitaires destinées à ralentir la propagation du coronavirus (Covid-19). Selon eux, c'est essentiel pour maintenir le secteur à flot. Le ministre flamand en charge de la Culture Jan Jambon (N-VA) prévoit une réunion avec le secteur mardi prochain.Actuellement, les événements culturels ne peuvent accueillir que 100 personnes à l'intérieur ou 200 à l'extérieur, dans le respect des règles de distanciation physique. Selon le secteur, cette situation n'est pas rentable. En outre, 91 communes, selon un décompte de la "cellule de crise", ont purement et simplement interdit tout événement sur leur territoire. Le secteur rappelle que le scénario qu'il a élaboré pour permettre aux représentations de se poursuivre en toute sécurité a été accueilli favorablement par le ministre flamand de la Culture. "Malgré tout ce travail acharné et les garanties que nous avons apportées, le Conseil National de Sécurité a décidé, sans concertation, de ne pas en tenir compte, de diviser par deux le nombre de spectateurs et d'imposer un nombre maximum", dénonce la "cellule de crise". Le secteur demande à présent une autorisation à se produire pour un nombre "logique" de personnes. Il s'agirait d'un pourcentage qui tiendrait compte de la taille de la salle, des règles de distanciation ou encore du protocole émis par la cellule. (Belga)