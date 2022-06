Le monument à la mémoire d'André Cools à Flémalle vandalisé

Le portrait d'André Cools (PS), l'ancien ministre et bourgmestre de Flémalle (Liège), assassiné, a été arraché du monument érigé à sa mémoire dans le parc du château communal, a déploré vendredi Marie-Hélène Joiret, présidente du CPAS à Flémalle, qui était la compagne d'André Cools à l'époque de son assassinat.Marie-Hélène Joiret a constaté le vandalisme avec d'autres membres du collège communal, vendredi matin, alors qu'ils se réunissaient pour leur réunion hebdomadaire. Les faits se sont vraisemblablement déroulés durant la nuit de jeudi à vendredi. Le monument érigé à la mémoire de l'ancien bourgmestre de Flémalle se présente sous la forme d'une pyramide dans laquelle a été incrusté le portrait, aux trois quarts de profil, d'André Cools. "Je ne sais pas de quel alliage il s'agissait. Vu la matière, on peut donc supposer que cela a été commis dans le but de faire fondre ou revendre. Nous sommes atterrés de voir jusqu'où la bêtise humaine et la crapulerie peuvent aller", a-t-elle lancé. Le portrait était fixé dans la pierre. Il a donc fallu forcer à l'aide d'un pied-de-biche ou d'un autre outil pour l'arracher. Deux coups sont d'ailleurs visibles sur la pierre. Toute personne ayant des informations à ce sujet est appelée à se manifester. André Cools a été assassiné, le 18 juillet 1991, sur les hauteurs de Liège alors qu'il se trouvait sur un parking. Marie-Hélène Joiret, sa compagne de l'époque, avait été grièvement blessée. Surnommé le "Maître de Flémalle", il a été ministre, président du Parti Socialiste, président du Parlement wallon et a reçu le titre honorifique de ministre d'État. (Belga)