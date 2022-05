Le motocross des nations européen le 9 octobre en Espagne

Le motocross des nations européen, l'officieux championnat d'Europe de motocross par pays, aura lieu les 8 et 9 octobre en Espagne, à Talavera de la Reina, ont annoncé les promoteurs du MXGP, vendredi dans un communiqué.L'annonce a été faite en marge du Grand Prix d'Espagne qui se tient dimanche à intu-Xanadù Arroyomolinos, 9e épreuve du championnat du monde MXGP et MX2 de la saison. Le week-end accueillera aussi le motocross des nations européen pour les dames aussi. Sans la Belgique, l'Italie avait remporté les deux dernières éditions, en 2018 et 2019. (Belga)