Le mouvement de grève se poursuit au dépôt TEC de Mons

Les services de bus sont toujours perturbés vendredi dans la région de Mons, a indiqué le TEC Hainaut. Le mouvement spontané des travailleurs, lancé jeudi, se poursuit malgré les discussions menées entre la direction et les organisations syndicales."La direction du TEC encourageait jeudi soir le personnel à la reprise rapide des activités", a indiqué vendredi la société de transports publics. "Malheureusement, ce vendredi matin, le réseau montois reste perturbé. La direction regrette cette situation pénalisant à nouveau les utilisateurs du transport public, en cette veille de Noël". La direction du TEC avait indiqué jeudi que "les organisations syndicales évoquent l'état du matériel roulant du TEC. La direction a entendu ces difficultés, s'est engagée à examiner la situation et à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires." De nombreux parcours sont supprimés vendredi dans la région montoise et dans le Borinage. Le TEC invite les usagers à consulter son site internet pour prendre connaissance de la liste complète des voyages supprimés. (Belga)