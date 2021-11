Le Mouvement ouvrier chrétien flamand cesse sa collaboration exclusive avec le CD&V

Le Mouvement ouvrier chrétien flamand Beweging.net annonce jeudi cesser sa collaboration exclusive avec le CD&V et annonce qu'il travaillera également avec les verts de Groen et les socialistes de Vooruit."La collaboration historique avec le CD&V reste large, mais nous aurons également une collaboration systématique avec Vooruit et Groen. Et dans des dossiers ponctuels, nous nous concerterons avec presque tous les partis", indique le Mouvement dans un communiqué. Beweging.net rassemble onze organisations partenaires parmi lesquelles le syndicat chrétien ACV (CSC), la Mutualité Chrétienne flamande (CM, Christelijke Mutualiteit) ou l'association d'aide familiale Familiehulp. (Belga)

