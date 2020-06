"Le MR et l'Open VLD ne gouverneront jamais l'un sans l'autre" (Bouchez)

Si l'idée d'une alliance N-VA, PS, SP.A, CD&V et MR circule, le président de ce dernier parti, Georges-Louis Bouchez a affirmé dans les colonnes de La Libre Belgique et Het Nieuwsblad de samedi que "le MR et l'Open VLD ne gouverneront jamais l'un sans l'autre"."C'est impossible car nous sommes sur la même ligne", surrenchérit Egbert Lachaert, président de l'Open VLD. "Il faudra trouver un deal avec toute la famille libérale. Nous, nous respectons la famille socialiste et je ne demande pas qu'on la casse en deux. Nous demandons le même respect à notre égard", a martelé le président francophone. Le président du MR a également annoncé envisager de "participer ensemble" aux discussions fédérales, "et ne plus accepter de rencontres individuelles". Les deux partis libéraux devraient également rédiger un programme électoral commun sur l'avenir de la Belgique, qui sera présenté dans les deux communautés linguistiques du pays. (Belga)

