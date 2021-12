Le nageur Yannick Agnel, soupçonné de viol sur mineure, inculpé

L'ancien nageur champion olympique français Yannick Agnel a été inculpé pour "viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans" et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé samedi le parquet de Mulhouse à l'AFP.Les réquisitions de placement en détention provisoire formulées par le parquet et le juge d'instruction n'ont pas été suivies par le juge des libertés et de la détention, a précisé la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.