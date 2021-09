Le navire Ocean Viking a secouru 129 migrants en Méditerranée durant le week-end

L'Ocean Viking, le navire de secours en mer de l'ONG SOS Méditerranée, a recueilli à son bord 129 migrants au large de la Libye et de Malte durant le week-end, a annoncé dans un communiqué l'ONG européenne.Deux de ces rescapés ont été évacués médicalement lundi matin "par les garde-côtes italiens avec quatre membres de leurs familles" car ils souffraient "de maladies chroniques et avaient besoin de soins médicaux urgents à terre", a précisé SOS Méditerranée. "123 rescapés sont toujours à bord de l'Ocean Viking et le plus jeune d'entre eux a moins d'un mois", a ajouté la même source. Le premier sauvetage, intervenu samedi à la mi-journée, a permis de porter secours à 25 personnes qui se trouvaient sur "une embarcation en bois en détresse dans les eaux internationales" au large des côtés libyennes, selon l'ONG. Le lendemain matin, l'Ocean Viking a également secouru 33 personnes, toujours au large de la Libye. Puis, dans la soirée de dimanche et la nuit de dimanche à lundi, le navire a procédé à deux opérations de sauvetage supplémentaires, cette fois "dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise", a indiqué SOS Méditerranée. L'Ocean Viking a d'abord secouru 58 personnes, avant de recueillir, lors d'un quatrième sauvetage, 13 personnes qui étaient "perdues et dérivaient", selon l'ONG. (Belga)