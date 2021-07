Le Néerlandais Antony Hermus devient le chef permanent du Belgian National Orchestra

Le Néerlandais Antony Hermus dirigera le Belgian National Orchestra à partir de la saison 2022-2023. Il remplacera Hugh Wolff, chef principal depuis 2017 et sera à la tête de l'orchestre national pendant quatre saisons, a indiqué lundi l'institution musicale dans un communiqué.Hugh Wolff débutera sa dernière saison à la tête de l'orchestre national en septembre et restera impliqué en tant que chef d'orchestre émérite pendant encore deux ans. "Avec Antony Hermus, le Belgian National Orchestra sera de nouveau dirigé par une personnalité très talentueuse et surtout exceptionnellement polyvalente, mais aussi très engagée dans la société et possédant également de grandes compétences en matière de communication", souligne l'institution. Antony Hermus est un chef d'orchestre symphonique et lyrique renommé, qui a occupé, au début de sa carrière, deux postes de directeur musical dans des maisons d'opéra en Allemagne. Il a également été nommé "chef d'orchestre de l'année" pendant trois années consécutives par le magazine allemand Opernwelt. Il a dirigé de nombreux orchestres aux Pays-Bas, comme le Rotterdams Philharmonisch Orkest et le Koninklijk Concertgebouworkest, mais également à travers l'Europe et le monde. Sa désignation amènera une présence accrue à l'étranger et de l'innovation artistique, en faisant "découvrir au public de nouveaux chefs-d'?uvre symphoniques et un répertoire moins fréquemment interprété", s'enthousiasme l'orchestre national belge. Le 24 septembre, Antony Hermus se joindra au Belgian National Orchestre à Bozar pour présenter le 'Concertino da camera d'Ibert' avec le saxophoniste belge Simon Diricq et le 'Meistersinger' de Wagner. (Belga)

