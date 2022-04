Le Néerlandais Erik Ten Hag sera l'entraîneur de Manchester United la saison prochaine

Le Néerlandais Erik Ten Hag, actuellement à la tête de l'Ajax Amsterdam, sera l'entraîneur de Manchester United à partir de la saison prochaine, a annoncé jeudi le club anglais dans un communiqué."Manchester United est ravi d'annoncer la nomination d'Erik Ten Hag en tant qu'entraîneur de l'équipe première", écrivent les Red Devils qui précisent que le coach de 52 ans s'est engagé jusqu'en 2025, avec une saison supplémentaire en option. Il succèdera à l'Allemand Ralf Rangnick appelé le 3 décembre dernier en remplacement du Norvégien Ole Gunnar Solskjaer qui était à la tête des Red Devils depuis le 19 décembre 2018. Ten Hag sera le septième coach de Man U à succéder à l'emblématique Alex Ferguson qui mena l'équipe de 1986 à 2013. Avant lui, David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho, Solskjaer et Rangnick avaient tenté en vain de retrouver le lustre d'antan d'un club qui a remporté une Coupe des clubs champions (1968), à deux reprises la Ligue des Champions (1999, 2008) et 20 titres de champion d'Angleterre, le dernier en 2013. Ten Hag dirige l'Ajax depuis janvier 2018 et a remporté deux titres de champions (2018, 2021). Il a auparavant été adjoint à Twente, au PSV, puis T1 de Go Ahead Eagles, de l'équipe réserve du Bayern et du FC Utrecht. (Belga)