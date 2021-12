Le niveau d'anticorps contre Omicron 37 fois plus élevé après le booster de Moderna

Le niveau d'anticorps contre le variant Omicron est 37 fois plus élevé après le booster de Moderna selon le dosage actuel - une demi-dose, ou 50 microgrammes -,selon des résultats préliminaires dévoilés lundi la société de biotechnologie américaine.Le facteur d'augmentation d'anticorps passerait à 83 avec une dose complète. Moderna se base sur les résultats auprès de 20 personnes ayant reçu un rappel de son vaccin. Le nombre d'anticorps chez ces personnes était dont sensiblement plus élevé un mois après le booster. Cependant, nuance Moderna, tous avaient un faible niveau d'anticorps contre Omicron avant ce rappel. "La spectaculaire augmentation des cas du variant Omicron nous préoccupe tous", déclare Stéphane Bancel, patron de Moderna. "Mais ces données montrant que les anticorps sont 37 fois plus importants avec la dose de booster actuelle sont rassurantes." Moderna a déjà annoncé qu'elle travaillait à un vaccin spécifique contre le variant Omicron. Une étude clinique pourrait être lancée début 2022. (Belga)