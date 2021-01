Le nombre d'admissions à l'hôpital encore en légère hausse

Entre le 16 et le 22 janvier, les hôpitaux ont admis en moyenne 127,4 nouveaux patients atteints du Covid-19 chaque jour (+5%), selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés samedi matin.Le nombre de personnes hospitalisées des suites du coronavirus s'élève actuellement à 1.923 (+3% par rapport au vendredi 15 janvier), dont 338 (-2%) en soins intensifs. Entre le 13 et le 19 janvier, 1.963,6 cas de Covid-19 ont été dépistés en moyenne par jour (-4%). Le taux de reproduction du virus remonte à 1,06, contre 1,04 la veille. Le coronavirus a, par ailleurs, coûté la vie à 50,3 personnes en moyenne sur cette même période, en recul de 3,6%. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 689.271 cas de contamination ont été dépistés et 20.675 personnes sont décédées des suites du virus. Il y a eu en outre 50.786 cas admis à l'hôpital depuis le 15 mars 2020. L'incidence est la plus forte en Flandre occidentale sur ces deux dernières semaines avec 302 cas pour 100.000 habitants. Viennent ensuite la Région bruxelloise (272) et, très proches, la Flandre orientale (253) et le Limbourg (252). Le pourcentage de tests positifs dans le Hainaut était de 7,5% entre le 13 et le 19 janvier alors qu'il était de 4,2% en Région bruxelloise. Bruxelles, Anvers et les deux Flandres sont les provinces où on teste le plus. Au 21 janvier, 162.945 personnes se sont fait vacciner une première fois contre le coronavirus. Parmi elles, près de 300 personnes ont reçu la seconde dose. Cela correspond à une couverture vaccinale pour la première dose du vaccin de 1,42% de la population belge totale, de 1,77% de la population adulte et de 4,77% de la population âgée de 65 ans et plus. (Belga)