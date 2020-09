Le nombre d'emplois vacants en baisse au 2e trimestre

Au deuxième trimestre 2020, les entreprises belges offraient 124.404 emplois vacants contre 129.170 les trois premiers mois de l'année, soit une baisse de 3,69%. Le taux de vacance d'emploi, soit le nombre d'emplois vacants par rapport au nombre total d'emplois dans l'entreprise, a lui aussi diminué de 3,20% à 3,09%, selon les dernières données de Statbel publiées jeudi.Le nombre d'emplois vacants a diminué dans les trois Régions avec respectivement une baisse de 3.462 unités en Flandre, de 1.149 en Wallonie et de 156 à Bruxelles par rapport au premier trimestre 2020. Avec 67% de l'ensemble des emplois vacants en Belgique, la Flandre reste la région du pays présentant le plus grand nombre d'emplois vacants. Elle est suivie par la Wallonie avec 19% et Bruxelles avec 14%. Le taux de vacance d'emploi reste plus élevé en Flandre (3,40%) et à Bruxelles (3,16%) qu'en Wallonie (2,30%). Il diminue principalement dans le secteur de l'information et de la communication et le secteur du transport et entreposage, alors qu'il augmente surtout dans les secteurs de l'hébergement et restauration et des autres services. Bien que davantage d'emplois vacants soient offerts pour des postes fixes (84,45%), le taux de vacance d'emploi est nettement supérieur pour les postes d'intérim (17,19%) que pour les postes fixes (2,68%), conclut Statbel. (Belga)