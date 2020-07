Le nombre de cas en constante hausse en Espagne

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a encore nettement augmenté en Espagne, selon le bilan publié vendredi par le ministère de la Santé, pour atteindre en moyenne plus de 2.000 par jour sur les sept derniers jours.Selon ce bilan, le nombre de cas diagnostiqués la veille de la publication du bilan s'élève à 1.525, un chiffre qui n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines et qui était en-dessous de 1.000 vendredi dernier. Sur les sept derniers jours, le nombre de cas diagnostiqués a atteint 14.198, soit une moyenne de plus de 2.000 par jour. La différence entre ces deux chiffres est due à la notification d'une partie des cas parfois plusieurs jours après le diagnostic par les régions, compétentes en matière de santé, au ministère. Les régions les plus touchées restent la Catalogne avec plus de 5.000 cas en sept jours et l'Aragon (2.884) mais le rebond s'accentue aussi dans la région de Madrid (2.074). À titre de comparaison, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués au cours des sept derniers jours s'élevait à 5.695 il y a deux semaines. Au total, l'Espagne dénombre plus de 288.000 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie et plus de 28.400 morts. (Belga)