Le nombre de contaminations à Bruxelles a presque doublé en une semaine

Le nombre de cas de Covid-19 détectés à Bruxelles entre le 2 et le 8 janvier s'élève à 1.696, contre 873 la semaine précédente, indique l'Institut de santé publique Sciensano mardi. L'augmentation "majeure", de 94%, constitue "pratiquement un doublement des chiffres sur une base hebdomadaire", a souligné le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.Dans la capitale, les cas les plus nombreux sont rapportés dans les communes d'Ixelles, d'Etterbeek et de la Ville de Bruxelles. "Des communes où habite entre autres une population internationale qui voyage sans doute plus", a indiqué le spécialiste. Il précise que cette explication vaut sans doute aussi pour la hausse plus marquée du nombre de cas dans les provinces des Brabants wallon (+51% en une semaine) et flamand (+43%). En chiffres absolus, c'est cependant la province d'Anvers qui recense le plus de contaminations, avec 2.059 nouveaux cas en sept jours. Viennent ensuite la Flandre occidentale, avec 2.020 cas, et la Flandre orientale (avec 1.788 cas). Le nombre de contaminations augmente par ailleurs dans toute la Belgique, sauf en Communauté germanophone. "Nous pratiquons à nouveau beaucoup plus de tests que pendant la période de fêtes", note Yves Van Laethem pour expliquer en partie la hausse des infections. "Nous sommes passés d'environ 25.000 tests à un bon 40.000 par jour." De nombreuses personnes sont en outre testées au retour de zones rouges. Enfin, "nous comparons une semaine normale, la semaine actuelle, avec une semaine qui contient un jour férié", à savoir le 1er janvier, au cours duquel moins de tests ont été réalisés. "Cela fausse partiellement les données", explique Yves Van Laethem. "La situation reste fragile et hésitante", alerte-t-il néanmoins. "Il pourrait y avoir une recrudescence dans les semaines qui viennent, même si une diminution pourrait aussi reprendre." (Belga)