Le nombre de contaminations repart à la hausse aux Pays Bas

Les Pays Bas ont enregistré ce week-end une augmentation des contaminations au coronavirus. Entre samedi et dimanche matin, les autorités sanitaires bataves ont recensé 5.622 nouvelles infections.La veille, ce nombre n'était que de 5.340, selon l'institut royal de santé et de l'environnement (RIVM), un chiffre ramené depuis lors à 5.332. Sur cette même période, on y a enregistré 43 nouveaux décès dus à la maladie, contre 98 samedi et 96 dimanche. Il s'agit toutefois des avis de décès enregistrés précisément ces jours-là par les autorités, les décès effectifs pouvant parfois être survenus antérieurement. (Belga)