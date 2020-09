Le Nord, le Pas-de-Calais, Vienne et le canton suisse de Vaud en zone rouge vendredi

Les départements français du Nord et du Pas-de-Calais passeront en zone rouge dès vendredi 16h00, de même que le Land de Vienne en Autriche et le canton de Vaud en Suisse, indique le SPF Affaires étrangères dans une mise à jour de ses recommandations aux voyageurs mercredi. Toute personne revenant de ces régions devra donc se soumettre à un test de dépistage et se mettre en quarantaine.Passeront également au rouge vendredi en France les départements de l'Aveyron, du Gers, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, de la Loire, du Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de Tarn-et-Garonne et de la Vienne. Plusieurs autres zones européennes sont également concernées par un passage au rouge, à savoir les régions croates de Virovitica-Podravina et de Lika-Senj, Budapest en Hongrie, les provinces de Hollande-Méridionale et de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas, les régions de Bohème centrale, du Sud-ouest, du Nord-est et du Sud-est en République tchèque et l'Angleterre du Nord-Ouest. (Belga)