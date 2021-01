Le nouveau "Village testing" de Ronquières a été ouvert au public lundi

La Wallonie et la Croix-Rouge ont ouvert lundi dès 14h le "Village testing" Covid-19 de Ronquières, inauguré par la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. Un futur centre majeur de vaccination sera ouvert dans les prochaines semaines.La nouvelle structure a été implantée à Ronquières, non loin du Plan incliné. Deux lignes de tests sont désormais ouvertes au public en "drive-in". Cette installation sera ouverte du lundi au samedi, soit 6 jours sur 7, de 10h à 18h et aura la capacité de tester près de 500 personnes par jour. Concrètement, les automobilistes sont guidés par un parcours fléché dès leur entrée dans le nouveau dispositif à la rue Rosemont, à Ronquières. Les personnes testées n'ont donc pas à quitter leur véhicule pour se faire dépister. Le nouveau "Village testing" est appelé à devenir également un des neuf centres majeurs de vaccination de Wallonie. Il sera ouvert dans les prochaines semaines et, dans un premier temps, aux professionnels d'aide et de soin de première ligne. Le grand public sera concerné dans un second temps. (Belga)