Le numéro 1722 a reçu plus d'une centaine d'appels après les tempêtes annoncées

Exactement 108 appels à l'aide ont été reçus entre lundi après-midi et mardi matin au numéro 1722 en raison des rafales de vent qui ont balayé le pays, a annoncé mardi le porte-parole du SPF Intérieur, Thomas Biebauw.Le numéro 1722 pour les interventions pompiers non urgentes a été activé à partir de lundi à 13H00 jusque mardi à 10H00. La Flandre a dénombré le plus grand nombre d'appels (87). Viennent ensuite la province de Liège (7), du Brabant wallon (6), du Hainaut (6), du Luxembourg (1) et Bruxelles (1). Il n'y a pas eu d'appels dans la province de Namur. L'Institut royal météorologique (IRM) avait annoncé des rafales de vent allant jusqu'à 70 km/h, voire 80 km/h à la côte. Le SPF Intérieur active toujours le numéro 1722 à titre préventif en cas de tempête ou d'inondation. Ce numéro a pour objectif de désengorger les centrales d'urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence. Seuls les numéros 112 (pompiers, ambulance) et 101 (police) sont des numéros d'urgence. Le numéro 112 ne doit donc être composé que si une vie est potentiellement en danger. La tempête Dennis, qui a traversé la Belgique il y a quelques jours, a généré près de 16.000 appels. La tempête Ciara avait mené à près de 61.000 appels. (Belga)