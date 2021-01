Le numéro 1722 activé pour risque de tempête et précipitations abondantes

L'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) a émis mercredi un avertissement de risque de tempête ou de précipitations abondantes. Le SPF Intérieur a donc activé temporairement le numéro 1722. Si votre zone de secours dispose d'un guichet électronique, le 1722 vous redirigera vers celui-ci, indique le SPF Intérieur.Les centrales d'urgence 112 et les pompiers donnent toujours la priorité aux personnes dont la vie est potentiellement en danger. Ils analysent les situations au cas par cas et déterminent qui doit être aidé en premier lieu. Pendant une tempête ou une inondation, ils doivent traiter beaucoup de demandes en même temps. Le numéro 1722 a pour objectif de désengorger les centrales d'urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. (Belga)