Le numéro 1722 réactivé mercredi soir

Le Service public fédéral Intérieur a décidé de réactiver le numéro 1722 mercredi soir, en raison de l'avertissement de mauvais temps émis par l'Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM). Ce numéro est dédié aux interventions non urgentes des pompiers et est activé lors d'intempéries pour décharger le numéro d'urgence 112.Le numéro 1722 est destiné aux interventions non urgentes quand aucune vie n'est potentiellement en danger mais qu'une intervention des pompiers est nécessaire. Lorsqu'une vie est en danger, le numéro d'urgence 112 reste d'application. Lors de sa dernière activation entre samedi soir et mercredi matin, les opérateurs ont enregistré 60.653 appels au 1722. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.