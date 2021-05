Le paiement en espèces largement délaissé par les Belges

Seuls 13% des Belges préfèrent encore payer en espèces, ressort-il du Baromètre des paiements numériques publié samedi. Menée par Bancontact Payconiq Company, Febelfin, Mastercard, Visa et Wordline, en collaboration avec la Vrije Universiteit Brussel (VUB), l'enquête révèle un passage massif vers le numérique, 70% des sondés se disant familiers avec le paiement sans contact.L'étude se penchait sur les habitudes et préférences des Belges en matière de paiement. Elle révèle que payer sans contact a gagné en popularité dans toutes les tranches d'âge, à la faveur de la crise sanitaire du coronavirus. Ainsi, sept répondants sur dix déclarent être familiarisés avec ce mode de paiement en 2021, alors qu'ils n'étaient que 47% en 2020 et un tiers en 2019. Ce sont surtout les 65-74 ans qui semblent attirés par cette façon de payer, 76% d'entre eux l'ayant utilisée au moins une fois en 2021, contre seulement 36% un an auparavant. "Parmi tous ceux qui ont payé au moins une fois sans contact, les tranches d'âge les plus élevées indiquent être plus familières avec ce système que le groupe des jeunes (16-24 ans)", commente la Fédération des institutions financières, Febelfin. La carte sans contact est le moyen de paiement préféré de 36% des sondés (contre 16% en 2020) tandis que 37% préfèrent encore insérer leur carte dans le terminal (contre 60% il y a un an). Payer avec son smartphone en magasin gagne aussi en popularité, mais de façon moins marquée. Ainsi, 35% des sondés ont déjà payé au moins une fois avec leur téléphone, contre 30% l'an dernier. Cette fois, ce sont les plus jeunes qui sont les plus séduits. Chez les 16-24 ans, c'est même devenu le moyen de paiement préféré pour 25% d'entre eux. Tous âges confondus, quatre Belges sur dix sont à l'aise pour payer par smartphone dans un commerce. Un tiers des personnes qui n'utilisent pas encore leur téléphone pour acquérir des biens dans des magasins envisagent de le faire à l'avenir. Les espèces sont, elles, complètement délaissées, quel que soit l'âge du répondant: seuls 13 à 16% des sondés préfèrent payer en argent liquide. La baisse de popularité de ce moyen de paiement est la plus marquée chez les plus jeunes et les plus âgés. Les moins séduits par le cash sont les 65-74 ans, dont seuls 9% préfèrent payer en liquide. Pour Febelfin, ceci peut s'expliquer par la crise sanitaire, les plus âgés étant plus vulnérables aux virus, ils ont "manifestement commencé à éviter l'argent liquide". Forcément, les Belges se baladent avec moins d'argent en poche. Six pour cent des sondés n'ont jamais d'argent liquide sur eux et 42% n'ont pas plus de 20 euros. En moyenne, les portefeuilles des Belges contenaient 55,60 euros en cash en 2021, contre 61,20 euros avant la pandémie. Le nombre de paiements en espèces a chuté de 39% en un an. L'étude a été menée en ligne et par téléphone auprès de 1.181 Belges en mars 2020 et de 1.176 Belges en mars 2021. (Belga)