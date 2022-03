Le Palais 8 du Heysel servira de centre d'enregistrement de réfugiés ukrainiens

Le Palais 8 du Heysel ouvrira ses portes, d'ici quelques jours, pour l'enregistrement de réfugiés ukrainiens. L'information a été livrée mercredi par la porte-parole du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS). Le futur centre d'enregistrement fonctionnera en complément de celui qui a été ouvert dans le complexe autrefois occupé par l'Institut Bordet.Le Palais ne servira toutefois pas à l'hébergement de ces personnes. La Ville de Bruxelles contribue actuellement à la recherche de solutions pour cet aspect de la problématique, a-t-elle encore dit. De son côté, le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) a exprimé, également mercredi, son souhait de voir un nouveau grand centre d'enregistrement pour les réfugiés d'Ukraine opérationnel d'ici lundi. M. Mahdi a tenu ces propos à l'issue d'une visite, en compagnie du Roi et de la Reine, d'un centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens à Molenbeek-Saint-Jean. À l'ancien Institut Bordet de Bruxelles, où les réfugiés ukrainiens sont désormais enregistrés, les files d'attente sont longues depuis des jours et le chaos règne. Le Secrétaire d'Etat Mahdi a promis une solution rapide: "Lundi au plus tard, le nouveau centre d'enregistrement devrait être là", a-t-il déclaré, lors d'une interview vidéo avec Belga. "Il sera aménagé sur le plateau du Heysel et aura une capacité d'enregistrement d'environ 5 000 personnes par jour". Le président de la N-VA, Bart De Wever, a suggéré d'utiliser la Défense et la protection civile pour l'accueil à grande échelle. C'est déjà le cas, selon Sammy Mahdi : "La Défense aide bien sûr depuis un certain temps. De nombreuses casernes sont utilisées pour l'accueil des demandeurs d'asile venant d'autres pays. Nous allons avoir besoin de tout le monde. Ce n'est pas le moment de montrer l'autre du doigt", a encore dit le secrétaire d'Etat. (Belga)