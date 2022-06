Le Palais des festivals de Cannes vendu virtuellement en NFT

Dix lieux emblématiques de la ville de Cannes, dans le sud de la France, dont le Palais des festivals, ont été vendus mardi de façon virtuelle sous forme de NFT, lors d'enchères qui ont rapporté au total un peu plus de 330.000 euros."Pour la première fois, nous avons mis en vente des NFT (Non-fungible token, ou jeton non-fongible, des actifs numériques) liés à des lieux immobiliers", a expliqué Arnaud Oliveux, commissaire priseur pour la maison Artcurial qui a dirigé la vente organisée à la capitainerie du port cannois. Alors que la loi française autorise depuis le 1er mars les maisons de vente à proposer des "biens incorporels", dix lieux emblématiques de la cité célèbre grâce à son festival international de cinéma, étaient mis aux enchères dont la Croisette - la promenade au bord de la mer -, le Palais des festivals, le Vieux-Port, ou encore le Suquet, le berceau historique de la ville. La plus forte enchère est revenue au Palais des festivals, acquis pour 65.000 euros tandis que la Croisette s'est envolée à 59.040 euros, a annoncé la maison de ventes dans un communiqué. La vente a totalisé 331.936 euros, frais inclus, a précisé Artucurial pour qui "cette vente événement est une réussite". Les acquéreurs qui vont recevoir une clef numérique sécurisée contenant le NFT et une maquette 3D de leur acquisition "vont pouvoir, après les avoir intégrés dans un métavers (monde virtuel), en faire une utilisation commerciale ou culturelle", a ajouté Charles-Henri Puaux, pdg de Pertimm, société prestataire, spécialiste du commerce en ligne. L'acquéreur pourra par exemple ouvrir des boutiques virtuelles sur la Croisette ou accueillir des manifestations ou festivals dans le Palais, "en respectant des usages prévus dans un contrat", a ajouté M. Puaux. (Belga)

