Le palmarès du 75e Festival de Cannes

De la satire du Suédois Rüben Ostlund au portrait d'enfant du Belge Lukas Dhont, voici le palmarès du 75e Festival de Cannes.- Palme d'or - "Sans filtre" de Ruben Östlund - Grand Prix - Remporté ex-aequo par "Close" de Lukas Dhont et "Stars At Noon" de Claire Denis - Prix de la mise en scène - "Decision to leave" de Park Chan-wook - Prix du scénario - "Boy from heaven" de Tarik Saleh - Prix du Jury - Remporté ex-aequo par "Hi-Han" de Jerzy Skolimowski et "Les Huit Montagnes" de Charlotte Vandermeersch et Felix van Groeningen. - Prix du 75e Festival - "Tori et Lokita" de Jean-Pierre et Luc Dardenne - Prix d'interprétation féminine - Zar Amir Ebrahimi pour son rôle dans "Les nuits de Mashhad", de Ali Abbasi. - Prix d'interprétation masculine - Song Kang-Ho pour son rôle dans "Les bonnes étoiles" de Hirokazu Kore-Eda. - Caméra d'or - "War Pony" de Riley Keough et Gina Gammell - Palme d'or du court métrage - "The water murmurs" de Jianying Chen - Palmes d'or d'honneur - Tom Cruise et Forest Whitaker (Belga)

