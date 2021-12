Le pape annule sa visite du Nouvel An à la crèche de la place St-Pierre

Le pape François a annulé sa traditionnelle visite du Nouvel An à la crèche de la place Saint-Pierre, du fait des risques de contamination par le Covid-19 induits par ce type de rassemblements, a annoncé le Vatican jeudi.Le souverain pontife est normalement accueilli par des fidèles lorsqu'il visite la crèche le 31 décembre, après avoir présidé les vêpres de fin d'année et chanté la prière du Te Deum. Mais le Vatican a indiqué, dans son agenda, que "l'événement n'aura pas lieu, pour éviter les rassemblements et les risques induits de contaminations par le Covid-19". Mercredi, le pape François, âgé de 85 ans, a tenu son audience générale hebdomadaire comme d'habitude dans l'immense salle Paul VI du Vatican, avec port de masques et respect de la distanciation sociale. Comme ailleurs en Europe, l'Italie - et par extension le petit État de la Cité du Vatican - est confrontée à une recrudescence des cas de coronavirus, provoquée par le nouveau variant Omicron. (Belga)