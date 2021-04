Le pape célèbre la messe avec des prisonniers et des réfugiés

Le pape François a quitté dimanche le Vatican pour célébrer une messe dans une église voisine en compagnie de prisonniers, de réfugiés et de personnels de santé à l'occasion de la fête de la Divine Miséricorde.La messe s'est déroulée dans l'église Santo Spirito in Sassia, à deux pas du Vatican, devant une assemblée réduite comptant environ 80 personnes en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus. L'an dernier, le pape y avait célébré une messe sans fidèles à l'occasion de cette fête instituée en 2000 par le pape Jean Paul II. Cette année dans l'assemblée figuraient des détenus de deux prisons de Rome ainsi que d'un centre de détention pour jeunes, des réfugiés venus de Syrie, du Nigéria et d'Egypte et également du personnel infirmier d'un hôpital voisin dont des religieuses. Dans son homélie, le chef spirituel du 1,3 milliard de catholiques dans le monde a souligné l'importance pour les chrétiens de ne pas rester indifférents à ceux qui les entourent. "Soeur, frère, tu veux une preuve que Dieu a touché ta vie? Vérifie si tu te penches sur les blessures des autres", a dit le pape. "Ne restons pas indifférents. Ne vivons pas une foi à moitié, qui reçoit mais ne donne pas, qui accueille le don mais ne se fait pas don. Nous avons été touchés par la miséricorde, devenons miséricordieux", a-t-il ajouté. Le pape, âgé de 84 ans et qui a été vacciné contre le Covid-19 avant son voyage en Irak début mars, ne portait pas de masque de protection durant la messe, de même que ceux qui ont effectué les lectures de la Bible. Toutes les autres personnes présentes dans l'église, y compris les enfants de choeur et les autres prêtres, avaient le visage couvert d'un masque. (Belga)