Le Pape reconnaît un miracle attribué au fondateur de la société du Divin Sauveur

Le pape François a reconnu un miracle attribué à Jean Baptiste Jordan, fondateur de la société du Divin Sauveur, une congrégation internationale implantée également à Hamont-Achel, dans le Limbourg, et Montaigu-Zichem, en Brabant flamand, a indiqué samedi Kerknet, le portail de l'Église catholique en FlandreGrâce à cette reconnaissance, plus rien ne s'oppose à une béatification de Jean Baptiste Jordan. Le Pape a aussi reconnu un miracle de l'évêque argentin Mamerto Esquiù Medina et du médecin vénézuélien José Gregorio Hernàndez Cisneros. Ce dernier soignait gratuitement les plus pauvres et payait leurs médicaments de sa poche. Le Vatican n'a pas précisé la nature de ces miracles. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.