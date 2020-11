Le parcours lumineux "Wintergloed" fermé dimanche soir à Bruges

Le parcours lumineux Wintergloed sera fermé dimanche soir à Bruges, la foule ayant été trop importante la veille, ont indiqué les autorités."Nous devons d'abord voir comment nous pouvons tout organiser en sécurité", a déclaré le bourgmestre, Dirk De fauw (CD&V). L'animation ne reprendra pas le week-end prochain non plus, la priorité étant donnée aux commerces qui auront rouvert depuis peu. Le spectacle de lumière Wintergloed a été submergé samedi soir par les visiteurs. La police a dû refouler la population dès 18h00 pour éviter des rassemblements trop importants en période de crise sanitaire. Dimanche matin, une réunion a eu lieu entre la Ville et les services de police pour déterminer la manière d'organiser l'événement de manière sûre. "Nous devons d'abord voir comment éviter à l'avenir le goulot d'étranglement. Par exemple, dans certains endroits, nous opterons pour un trafic à sens unique pour les piétons", a expliqué M. De fauw. Le week-end prochain sera le premier week-end d'ouverture pour les commerces après plusieurs semaines de fermeture. Wintergloed n'aura donc pas lieu non plus afin d'éviter que la foule ne s'entasse dans la ville. (Belga)

