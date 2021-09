Le parlement allemand avalise le plan d'aide à la reconstruction après les inondations

Le parlement allemand a définitivement approuvé vendredi le plan d'aide d'un montant de plusieurs milliards en faveur des zones touchées par les graves inondations de juillet. L'enveloppe d'un montant total de 30 milliards d'euros est destinée à la remise en état des autoroutes, ponts et autres dommages occasionnés par les eaux.La Première ministre de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, a promis que "personne ne sera oublié". Son état a été le plus durement touché par les inondations, qui ont fait 190 morts dans l'ouest de l'Allemagne. Des personnes sont par ailleurs toujours portées disparues. Environ 16 milliards d'euros seront débloqués cette année. Le reste de l'argent le sera dans les années à venir. La Rhénanie-Palatinat pourra compter sur 55 pc du montant. Quarante-quatre pour cent iront à la Rhénanie du Nord-Westphalie et le reste à la Bavière et à la Saxe. (Belga)