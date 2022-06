Le parlement bruxellois rationnalise la structure de commandement de la sécurité

Le parlement bruxellois a adopté vendredi un projet d'ordonnance qui vise à clarifier le modèle de sécurité mis en place en Région-capitale pour gérer sa compétence de coordination de la sécurité sur son territoire, héritée de la dernière réforme de l'Etat.Le MR et les Engagés ont voté contre le changement apporté par le projet d'ordonnance élaboré à l'initiative du ministre-président Rudi Vervoort. Le modèle imaginé dans le cadre de la création de Bruxelles Prévention et Sécurité à travers une Loi spéciale a mis en place un système bicéphale de répartition des compétences anciennement exercées par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en confiant celles-ci à titre principal au ministre-président et pour partie au haut fonctionnaire. Outre cette gestion bicéphale des compétences « gouverneur » partagées entre deux autorités, le législateur spécial a également choisi de conférer au haut fonctionnaire le double statut d'agent régional et d'autorité déconcentrée fédérale. Ce mécanisme de dédoublement fonctionnel par lequel l'État fédéral « utilise » l'agent d'une autre entité (la Région bruxelloise ou les provinces) pour l'exercice de ses compétences fédérales permet de créer des synergies entre l'État fédéral et ces autres entités. Selon Rudi Vervoort, le modèle sécuritaire a connu sa phase de « crash test » à l'occasion de la crise sanitaire. Il a été constaté que la gestion de crise impliquant l'intervention du ministre-président, du haut fonctionnaire, des fonctionnaires dirigeants de BPS a parfois occasionné une perte de temps, d'informations, d'efficacité et de cohérence. Toujours d'après Rudi Vervoort, Sophie Lavaux exerce actuellement de facto et à la satisfaction générale les compétences de haut fonctionnaire et celles de fonctionnaire dirigeant de BPS et les recommandations de la commission corona plaident notamment pour une unité de commandement dans la gestion de crise. L'ordonnance adoptée permet désormais que ces compétences soient exercées par une seule et même personne. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.