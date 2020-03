Le Parlement de Wallonie annule la commission prévue ce lundi après-midi

La commission des Affaires générales et des relations internationales du Parlement de Wallonie ne se réunira finalement pas lundi après-midi pour débattre de la crise, comme c'était initialement prévu, peut-on lire sur le site de l'assemblée.La commission devait se pencher sur la pandémie de coronavirus et les mesures prises par le gouvernement régional. Une communication du ministre-président wallon, Elio Di Rupo, y était annoncée. Vu les risques accrus, les chefs de groupe ont décidé, à l'unanimité, de reporter cette réunion, explique-t-on du côté du président de l'assemblée, Jean-Claude Marcourt. Aucune autre réunion de commission n'est prévue cette semaine du côté du parlement wallon. La séance plénière, qui a traditionnellement lieu le mercredi, est également reportée. Jeudi passé, le bureau élargi du parlement avait défini les modalités permettant de concilier la continuité de l'action parlementaire et le respect des obligations sanitaires édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans ce cadre, il avait notamment été décidé que le contrôle du gouvernement soit exercé par les députés, de manière continue, par le biais de questions écrites qui sont quotidiennement publiées, avec les réponses reçues, sur le site web de l'assemblée. (Belga)