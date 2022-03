Le parlement flamand adopte le décret de fusion des ports d'Anvers et de Zeebrugge

Le parlement flamand a adopté mercredi soir, à la quasi unanimité, le décret de fusion des ports d'Anvers et de Zeebrugge. Seul le PVDA (ndlr: PTB en Flandre) a voté contre.Grâce à ce décret portant réforme de la gestion des zones portuaires d'Anvers et de Bruges-Zeebrugge, la fusion annoncée il y a un an, entre désormais dans sa dernière ligne droite. Celle-ci devrait être finalisée le 22 avril. La fusion des deux ports devrait favoriser la compétitivité. Le "Port d'Anvers-Bruges" sera le port à conteneurs le plus important et le plus grand pour le transbordement de véhicules en Europe et l'un des plus grands ports de marchandises diverses. Grâce à la situation côtière de Zeebrugge et au pôle industriel d'Anvers, le port ambitionne aussi de devenir un leader européen de l'hydrogène. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.