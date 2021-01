Le Parlement portugais s'apprête à dépénaliser l'euthanasie

Une loi autorisant "la mort médicalement assistée" au Portugal sera soumise vendredi au vote final des députés, ouvrant la voie à ce que le pays devienne le quatrième en Europe à dépénaliser l'euthanasie, a appris l'AFP auprès du Parlement.La version finale du texte, rendue publique mardi, prévoit que seuls les "citoyens nationaux résidant légalement en territoire national", ayant pris une décision "libre et éclairée", pourront y avoir recours. La loi s'appliquera aux personnes majeures se trouvant "dans une situation de souffrance extrême, présentant des lésions irréversibles" ou atteintes "d'une maladie incurable et mortelle". La majorité de gauche au Parlement avait adopté en février 2020 cinq propositions de loi sur l'euthanasie, déposées par le Parti socialiste au pouvoir, le Bloc de gauche (extrême gauche), le parti animalier PAN, les Verts et un député libéral. Depuis, un groupe de travail avait été chargé de fusionner ces propositions afin de parvenir à la rédaction d'un texte commun. Si la loi est définitivement adoptée par le Parlement vendredi, elle sera envoyée au président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, qui pourra ensuite la promulguer, la soumettre à l'analyse de la Cour constitutionnelle ou y opposer son véto, qui serait toutefois annulé par un deuxième vote des députés. Réélu dimanche pour un second mandat, le chef de l'Etat est un fervent catholique mais a jusqu'ici évité de prendre ouvertement position sur le sujet. En Europe, trois pays ont déjà légalisé l'euthanasie: la Belgique, le Luxembourg et les Pays-bas. L'Espagne voisine a également ouvert la voie à sa dépénalisation en décembre dernier, quand la chambre des députés a approuvé en première lecture un projet de loi gouvernemental reconnaissant le droit à l'euthanasie sous strictes conditions. Le texte doit encore être approuvé par le Sénat. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.