Le pass sanitaire européen également valable au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni reconnaît également le certificat Covid européen. Les Belges et les autres citoyens de l'UE munis du pass pourront donc voyager plus facilement outre-Manche à partir de ce vendredi. L'Europe accepte aussi le pass britannique.L'Arménie adhère également au principe de certificat Covid, portant à 45 le nombre de pays où le document muni d'un QR code peut être utilisé. "D'autres suivront dans les semaines et les mois à venir", a déclaré le commissaire européen Didier Reynders. Le certificat constitue une preuve de vaccination, d'anticorps suffisants après une précédente infection ou de test négatif. (Belga)