Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver aura lieu ce week-end

Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver se fera ce week-end, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre. A 03h00, l'horloge reculera d'une heure et nous gagnerons donc une heure de sommeil.La Belgique applique le système de l'heure d'été et de l'heure d'hiver depuis 1977. Le principal objectif était que les gens profitent plus longtemps de la lumière du jour et ainsi, d'économiser de l'énergie. Les opposants à ce système mettent en avant la perturbation du rythme biologique. En 2018, la Commission européenne a proposé de supprimer ce changement et d'utiliser la même heure toute l'année. Les sondages montraient que de nombreux Européens étaient convaincus par cette idée. Les États membres ont toutefois échoué à se mettre d'accord sur le fuseau horaire à supprimer et la proposition a donc été mise de côté. Il a finalement été décidé que chaque État membre pourrait choisir l'horaire à abolir. "Il semble qu'aucun État membre n'a officiellement communiqué sa préférence pour l'heure d'hiver ou d'été", déclarait il y a quelques mois la députée européenne Hilde Vautmans (Open VLD) sur Radio 1. Le système ne sera donc pas supprimé pour l'instant. La députée a appelé les États membres à opter pour le même fuseau horaire dans l'intérêt de l'économie. (Belga)

