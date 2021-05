Le patron de l'OMS appelle à ne pas vacciner les enfants pour donner les doses à Covax

Le patron de l'OMS a appelé vendredi les pays à renoncer à vacciner les enfants et les adolescents contre le Covid et faire don des doses ainsi libérées au système Covax pour les redistribuer aux pays défavorisés.Tedros Adhanom Ghebreyesus a également souligné qu'au train où vont les choses, la deuxième année de la pandémie sera "beaucoup plus mortelle" que la première, lors d'un point de presse. (Belga)