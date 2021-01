Le personnel d'Interparking mobilisé à Anvers et Bruxelles pour les primes de fin d'année

Les employés d'Interparking manifestent lundi matin à Anvers et Bruxelles pour demander une compensation à la perte d'une partie de leur prime de fin d'année. Une première action était prévue à 8h30 à Anvers et la seconde à 11h00 à Bruxelles devant le siège d'Ageas, actionnaire principal de la société de parkings.2020 a été une année difficile pour le secteur des parkings. Le confinement et le télétravail ont amené une baisse de fréquentation, et par conséquent des rentrées financières pour l'entreprise, expose le front commun syndical dans un communiqué. Les employés de la société ont été particulièrement touchés par ces pertes financières car leur prime de fin d'année a été rabotée. Cette prime est calculée au prorata des prestations, et la CP200 ne prévoit pas de compensation sectorielle pour les pertes encourues par les employés. L'Onem intervient en partie, mais il reste une différence importante entre le montant habituel et celui de 2020, expliquent les syndicats. Les employés ont demandé à Interparking de prendre en charge cette différence, afin notamment de valoriser les nombreux efforts et coups durs que le personnel a traversé en 2020. La direction a balayé cette demande. L'année passée a été difficile pour l'ensemble du personnel, notamment avec l'annonce en octobre du licenciement de 95 travailleurs à cause du coronavirus et de l'accélération de la numérisation. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.