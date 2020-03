Le personnel de Delhaize va remplir les rayons vides pendant la nuit

Le personnel de Delhaize va se mobiliser durant les prochains jours pour réapprovisionner les rayons vides en dehors des heures d'ouverture, indique samedi le porte-parole de la chaîne de magasins Roel Dekelver. Selon lui, les produits ne manquent pas mais, à cause de la ruée dans les magasins survenue ces derniers jours, ils nécessitent un réapprovisionnement rapide. Aucune pénurie n'est à signaler.M. Dekelver précise aussi que des agents de sécurité supplémentaires ont été déployés dans une cinquantaine de magasins pour garder la situation sous contrôle. "Nous agissons de manière proactive. C'est une précaution que nous prenons aussi durant les moments de forte affluence, par exemple pendant les jours fériés." Les supermarchés sont envahis par les clients depuis jeudi après-midi et ils en attendent encore davantage dans les jours à venir. C'est pourquoi ils ont renforcé la présence de leur personnel. Ainsi, 1.000 employés des services centraux (administration, comptabilité, etc.) de Colruyt se tiendront prêts, ces prochains jours, à aider dans les magasins et les centres de distribution. Chez Delhaize aussi, quelque 1.000 personnes peuvent être déployées de manière flexible dans les magasins du pays, en cas de besoin. (Belga)