Le personnel de la Sonaca mène une action contre la hausse des prix de l'énergie

Plusieurs centaines de travailleurs de l'entreprise aéronautique Sonaca ont mené mardi matin une action devant le site de Gosselies (Charleroi) contre l'augmentation des prix et en particulier ceux de l'énergie. Au cours de celle-ci, ils sont allés à la rencontre des automobilistes en leur distribuant des tracts.Avant l'action, les ouvriers de l'entreprise s'étaient réunis lors d'une assemblée générale. Lors de celle-ci, il fut question des difficultés que rencontraient les travailleurs pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et du carburant. Les syndicats ont mis en avant un certain nombre de revendications comme le plafonnement des prix de l'énergie par le gouvernement, la hausse des interventions dans les frais de déplacements domicile-travail, la réduction temporaire du temps de travail à quatre jours ainsi que le maintien de l'obligation de télétravail pour les postes qui le permettent. "Cette situation place vraiment beaucoup de citoyens devant des difficultés très graves", a affirmé Osvaldo Ceroli, délégué FGTB. (Belga)