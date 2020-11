Le personnel des maisons de repos de Wallonie subira un test salivaire hebdomadaire

Le gouvernement de Wallonie investit 7 millions d'euros dans des tests salivaires pour faire face à la seconde vague de la crise sanitaire de Covid-19. L'objectif est de tester chaque semaine le personnel des maisons de repos (MR) et de soins (MRS), soit quelque 32.000 travaileurs.L'initiative, qui a été présentée vendredi à l'université de Mons en présence du ministre-président wallon, Elio Di Rupo, et de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, est née d'un partenariat avec l'université de Liège qui a développé des tests salivaires à grande échelle. Après le lancement de la phase pilote la semaine dernière, le testing généralisé démarre ce vendredi dans les 602 maisons de repos de Wallonie. Les kits d'auto-prélèvement développés par l'ULiège et leur mode d'emploi seront acheminés vers douze points-relais identifiés en Wallonie auprès desquels les établissements pour aînés viendront les chercher et les redéposer. (Belga)

