Le pic d'occupation des soins intensifs a été atteint le 9 novembre

Le pic d'occupation des soins intensifs lors de la deuxième vague, avec 1.474 patients, a été atteint le 9 novembre, a indiqué lundi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19 lors de la conférence de presse du Centre de crise, confirmant que les nombres de contaminations et d'hospitalisations moyennes par jour sont en baisse.Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer et s'établit désormais à 463 par jour en moyenne entre le 9 novembre et le 16 novembre (-22%). Le nombre de personnes hospitalisées s'élève désormais à 6.518, dont 1.439 patients traités aux soins intensifs, parmi lesquels 894 ont besoin d'une aide pour respirer. (Belga)