Le plus grand concours mondial de chant choral débute à Gand

Le plus grand concours mondial de chant choral a débuté samedi à Gand, en présence notamment du ministre-président flamand en charge de la Culture, Jan Jambon. Pendant une semaine, la ville sera, avec Anvers, le théâtre de la 11e édition des World Choir Games qui accueilleront plus de 300 chorales du monde entier.Depuis 2000, l'association INTERKULTUR organise tous les deux ans ce concours international. Ces dernières années, Brême, Cincinnati et Tschwane, entre autres, l'ont organisé. Cette année, ce sont Gand et Anvers qui seront les villes hôtes. "En raison des restrictions corona toujours en vigueur dans le monde, notre plateforme en ligne offre aux chorales internationales la possibilité de participer aux World Choir Games", a expliqué Sophie Detremmerie, COO des World Choir Games 2021 Flanders. (Belga)

