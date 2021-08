Le port du masque assoupli en Wallonie, pas de changement à Bruxelles

Les règles sanitaires pour la rentrée scolaire vont différer selon les Régions : si le port du masque sera assoupli en Wallonie, ce ne sera pas le cas en Région Bruxelloise, annonce mardi dans un communiqué la ministre francophone de l'Éducation, Caroline Désir.L'approche différenciée est justifiée par les taux de vaccination inférieurs à Bruxelles par rapport à la Wallonie ainsi que par le nombre plus élevé d'infections par le coronavirus dans la capitale que dans le sud du pays. À la rentrée, les élèves de l'enseignement fondamental ne seront jamais obligés de porter un masque, qu'ils soient à Bruxelles ou en Wallonie. Les membres du personnel dans les écoles wallonnes bénéficieront, eux, d'un assouplissement : le masque ne devra être porté que lors des déplacements, comme dans l'horeca. A Bruxelles, le masque restera obligatoire à l'intérieur pour les adultes. Dans l'enseignement secondaire, les élèves et le corps professoral pourront laisser tomber le masque en Wallonie une fois assis, à l'instar des règles qui prévalent dans l'horeca, tandis que le masque restera obligatoire à l'intérieur pour tous les adultes et les élèves à Bruxelles, même en cours. (Belga)