Le porte-parole du Pentagone rejoint la Maison Blanche

Le visage le plus familier du Pentagone, son porte-parole John Kirby, va rejoindre le Conseil de sécurité nationale (NSC), au sein de la Maison Blanche, a annoncé vendredi la présidence américaine.Il y occupera la fonction de coordinateur des communications stratégiques. "John comprend bien les complexités liées aux politiques étrangères et de défense des Etats-Unis, et il représentera habilement le gouvernement sur les dossiers importants de sécurité nationale", a salué le président Joe Biden dans le communiqué de la Maison Blanche. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, John Kirby a pris de l'ampleur au sein de l'administration Biden grâce à ses points presse quotidiens, retransmis en direct à la télévision. "Il n'y a tout simplement pas un seul autre communicant comme lui, nulle part", a loué pour sa part le ministre américain de la défense Lloyd Austin dans un communiqué distinct. En rejoignant le Conseil de sécurité nationale, cet ancien marin de carrière, promu jusqu'au rang de contre-amiral, va travailler au sein d'une cellule hautement stratégique pour les Etats-Unis. Au sein de la Maison Blanche, le NSC est le groupe qui assiste le président pour les affaires internationales. (Belga)