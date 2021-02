Le Portugal a perdu trois touristes étrangers sur quatre en 2020

Le Portugal a perdu trois touristes étrangers sur quatre en 2020, plombé par la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi l'Institut national des statistiques (Ine).A l'exception des deux premiers mois de l'année dernière, "la pandémie a eu un impact important sur les résultats annuels" de la filière du tourisme au Portugal, l'un des secteurs moteur de l'économie du pays (soit plus de 8% du PIB), a souligné l'Ine dans un communiqué. Le nombre de touristes étrangers ayant visité le Portugal s'est effondré de 75,7% par rapport à 2019, à 3,99 millions, a-t-il précisé. Le marché intérieur a mieux résisté que les marchés internationaux, avec une baisse de 39,2% à 6,5 millions d'hôtes. Au total, le secteur hôtelier portugais a hébergé 10,5 millions de personnes, ce qui représente un recul de 61,3% en nombre d'hôtes et un effondrement de son chiffre d'affaires de 66,1%, à 1,45 milliard d'euros, a indiqué l'Office des statistiques. A l'international, "tous les principaux marchés ont enregistré des baisses importantes, supérieures à 65%", a relevé l'Ine en précisant que les Britanniques restaient le principal marché de touristes étrangers du pays, devant les Allemands et les Espagnols. L'économie portugaise a reculé de 7,6% en 2020 après un PIB en hausse de 2,2% l'année précédente, selon une première estimation publiée début février. (Belga)

