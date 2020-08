"Le premier jour de liquidation chez Brantano s'est bien passé"

Dans la majorité des magasins Brantano, le premier jour de liquidation samedi s'est bien passé, indique dimanche la société de vente aux enchères Moyersoen, qui organise la liquidation. "Seuls quatre magasins sont concernés par une intervention de la police ou une fermeture", explique Jeroen Van Daele, de la maison de vente. "Il n'y a eu aucun problème dans les quelque 60 autres."La société examine dimanche matin comment mieux gérer les files d'attente et garantir la sécurité dans les prochains jours. Des agents de sécurité et du personnel supplémentaires sont notamment envisagés. Samedi, les syndicats ont vivement critiqué les curateurs et la société de vente aux enchères. Moyersoen aurait selon eux maximisé ses profits en ne prenant pas les mesures suffisantes pour gérer une affluence importante, en pleine épidémie de Covid-19. Les syndicats estiment qu'il était prévisible que des réductions de 75% attireraient beaucoup de gens. "Nous avions en effet anticipé une participation légèrement plus basse, mais ce n'est certainement pas la première fois que nous faisons de telles remises", affirme Jeroen Van Daele, pour qui l'attitude des syndicats est "très négative". "Dans 99% des cas, les travailleurs sont très satisfaits. Le personnel était content de pouvoir travailler: nous avons reçu beaucoup de messages et de photos, jusqu'à 10 heures du soir." La liquidation se poursuivra dès lundi, probablement encore pendant plusieurs semaines. "Le stock est encore important, nous pourrions peut-être ouvrir d'autres magasins dans les prochains jours et mettre encore plus de personnel de Brantano au travail. Juste pour être clair: ils seront employés par nous via des contrats d'intérimaires." Le syndicat chrétien ACV Puls/CNE a qualifié samedi les conditions de travail de "scandaleuses" et exige des mesures. "Les magasins ne peuvent plus être ouverts dans les circonstances actuelles", avait déclaré le syndicaliste Sven De Scheemaeker. (Belga)